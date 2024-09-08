Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2024 Лига Европы 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Турнир четырех 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Audi Cup 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Германии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007