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Анатолий Тимощук
Статистика
Анатолий Тимощук - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1979 (47)
#44 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2024
Лига Европы 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
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Германия. Кубок 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Германии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
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Германия. Бундеслига 2011/2012
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
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Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
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Суперкубок УЕФА 2008
Товарищеские матчи 2008
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
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П
Ж
К
Зенит
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Кайрат
3 : 4
08.09.2024
Зенит
1' - 20'
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