Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анатолий Тимощук - статистика

    Полузащитник
    Имя Анатолий
    Отчество Александрович
    Фамилия Тимощук
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1979 (43 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:1 Кайрат (Алматы)
    • Читайте нас: 
    11