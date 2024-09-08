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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кайрат - Зенит
Кайрат - Зенит: обзор матча 08 сентября 2024
Кайрат
08.09.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 4
Завершен
Зенит
54'
Артур (АГ)
66'
Ю. Станоев
90+2'
В. Швырев
37'
А. Ерохин
51'
М. Кассьерра
73'
Л. Гонду
78'
Л. Гонду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Зенит
ГОЛ! 3:4!
В. Швырев
Пас отдал
Е. Сорокин
90'
+2
Замена
С. Смаилбек
️️️️
Э. Сантана
88'
85'
Замена
Н. Базилевский
️️️️
А. Соболев
85'
Замена
С. Чернов
️️️️
Г. Мантуан
83'
Желтая карточка
Л. Гонду
Замена
Г. Валгушев
️️️️
Г. Зария
80'
78'
ГОЛ! 2:4!
Л. Гонду
Пас отдал
М. Кассьерра
Замена
М. Оматай
️️️️
А. Ульшин
74'
Замена
А. Мрынский
️️️️
Е. Сейдахмет
74'
74'
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
И. Ахметов
73'
ГОЛ! 2:3!
Л. Гонду
Пас отдал
А. Тарасов
69'
Замена
Г. Кашеев
️️️️
Д. Васильев
ГОЛ! 2:2!
Ю. Станоев
Пас отдал
Г. Зария
66'
65'
Замена
А. Тарасов
️️️️
Артур
Желтая карточка
Ж. Пауло
64'
Желтая карточка
Е. Сорокин
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Артур
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Замена
Д. Устименко
️️️️
В. Ульянов
46'
Замена
Ю. Станоев
️️️️
В. Швырев
46'
46'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Вендел
46'
Замена
Л. Гонду
️️️️
Нино
46'
Замена
В. Барриос
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Д. Адамов
️️️️
М. Кержаков
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Вендел
20'
Замена
Д. Васильев
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
В. Швырев
19'
Замена
Г. Зария
️️️️
А. Аршавин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
94
Аскар Бижан
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
97
Сагди Смаилбек
АП
33
Юг Станоев
ПВ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
18
Сергеев
23
Ульшин
28
Аршавин
11
Пауло
22
Сейдахмет
18
Швырев
93
Сантана
4-1-2-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
33
Нино
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
44
Тимощук
97
Ахметов
8
Вендел
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
Зария
79
Валгушев
79
Валгушев
Зария
1
Ульянов
44
Устименко
44
Устименко
1
Ульянов
22
Сейдахмет
24
Мрынский
24
Мрынский
22
Сейдахмет
23
Ульшин
8
Оматай
8
Оматай
23
Ульшин
28
Аршавин
77
Зария
77
Зария
28
Аршавин
93
Сантана
97
Смаилбек
97
Смаилбек
93
Сантана
18
Швырев
33
Станоев
33
Станоев
18
Швырев
41
Кержаков
16
Адамов
16
Адамов
41
Кержаков
37
Артур
47
Тарасов
47
Тарасов
37
Артур
Васильев
40
Кашеев
40
Кашеев
Васильев
31
Мантуан
85
Чернов
85
Чернов
31
Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Мушкарин
5
Мушкарин
97
Ахметов
44
Тимощук
18
Васильев
18
Васильев
44
Тимощук
33
Нино
32
Гонду
32
Гонду
33
Нино
7
Соболев
81
Базилевский
81
Базилевский
7
Соболев
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
Остались в запасе
Кайрат
Зенит
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Кайрат - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Рустам Омаров
(Алматы)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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