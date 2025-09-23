Введите ваш ник на сайте
  Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Сегодня, 20:33

РФС опубликовал расширенный состав молодежной сборной России на ближайшие игры.

Тренерский штаб во главе с Иваном Шабаровым отобрал 34 футболиста.

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Сергей Мокроусов («Ростов»), Курбан Расулов («Динамо»);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Матвей Бардачев («Урал»), Иван Лепский («Крылья Советов»), Кирилл Обонин («Балтика»), Денис Попенков («Акрон»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо»), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Иван Бобер («Нефтехимик»), Денис Боков («Спартак Кострома»), Тимур Иванов («Зенит»), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал Дзержинск»);

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау»), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»), Антон Шамонин («Ростов»).

  • Российская молодежка проведет два матча со сверстниками из Беларуси.
  • Товарищеские встречи примут Брест и Минск 10 и 13 октября соответственно.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия (мол)
