Юрист высказался о возможности игрока «Манчестер Юнайтед» выступать за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о возможной смене спортивного гражданства вингером «МЮ» Амиром Ибрагимовым.

По данным Sport Baza, игрок, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, готов представлять Россию.

«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым. Этот скрин сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.

Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Англии, но тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА.

Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении было российское гражданство. По-моему, это новость, высосанная из пальца. Пока мы не получим подтверждение, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это всe спекуляции и, скорее всего, неправда», – сказал Прокопец.