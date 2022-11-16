- 31 января
- 14:53 Галактионов рассказал, будет ли он работать в молодежной сборной после назначения в «Локомотив» 2
- 3 января
- 17:29 Галактионов может покинуть пост главного тренера молодежной сборной России 2
- 16 ноября 2022
- 22:38 Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила на выезде Сербию 4
- 7 ноября 2022
- 20:51 Назван состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор
- 30 октября 2022
- 20:53 Стало известно, с кем молодежная сборная России сыграет в ноябре
- 25 сентября 2022
- 09:20 Щетинин объяснил, зачем молодежная сборная России провела два товарищеских матча
- 24 сентября 2022
- 18:16 Тюкавин подвел итог товарищеского матча против молодежной сборной Казахстана 1
- 16:26 Товарищеский матч. Молодежная сборная России победила Казахстан благодаря дублю Тюкавина
- 15:48 Видео Тюкавин оформил дубль в товарищеском матче молодежных сборных России и Казахстана 1
- 13:45 Фото Назван состав молодежной сборной России на товарищескую встречу с Казахстаном
- 23 сентября 2022
- 17:52 Кутицкий оценил решение Сазонова выступать за сборную Грузии
- 17:20 Галактионов сравнил уровень футболистов в «Пари НН» и молодежной сборной России
- 22 сентября 2022
- 10:27 Галактионов объяснил, почему назначил Тюкавина капитаном молодежной сборной России на матч с Белоруссией
- 07:30 Галактионов прокомментировал разгромную победу молодежной сборной России над Белоруссией 2
- 21 сентября 2022
- 20:37 Агент Тюкавина: «Костя, в отличие от некоторых, с уважением относится к молодежной сборной»
- 20:31 Фото «Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия 10
- 18:53 Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила Белоруссию на выезде 8
- 16:19 Худяков, Пруцев и Тюкавин – в старте молодежной сборной России на матч с Белоруссией 4
- 20 сентября 2022
- 00:07 ЦСКА сообщил о вызове третьего игрока в молодежную сборную России
- 19 сентября 2022
- 21:57 Отец Сазонова ответил на обвинения своего сына в предательстве России 4
- 14:24 Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе 1
- 15 сентября 2022
- 15:07 Стал известен итоговый состав молодежной сборной России на матчи с Белоруссией и Казахстаном
- 29 августа 2022
- 20:08 Молодежная сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. РФС назвал соперников 7
- 18 июля 2022
- 09:39 Галактионов рассказал о планах молодежной сборной России на сентябрь
- 16 июня 2022
- 10:31 РФС разрешил Галактионову совмещать работу в «Пари НН» и молодежной сборной 2
- 27 мая 2022
- 18:00 Галактионов возглавит «Нижний Новгород» вместо Кержакова («РБ Спорт») 4
- 2 мая 2022
- 20:36 Молодежная сборная России не сыграет на Евро-2023 1
- 27 марта 2022
- 15:21 Галактионов: «Исключение Захаряна из топ-11 молодых игроков мира – абсурд и политическая история» 3
- 12:29 Галактионов: «Есть амбиции возглавить первую сборную России» 1
- 10:47 Галактионов: «Молодежная сборная России может прекратить существование» 10