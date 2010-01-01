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Россия (мол)
Результаты
Результаты сборной России по футболу
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Иван Шабаров
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Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Молодежный чемпионат Европы. Групповой этап 2021
Кубок Содружества. Матч за 5-е место 2015
Кубок Содружества. Матчи за 5-8 места 2015
Кубок Содружества. Плей-офф 2015
Кубок Содружества. Групповой этап 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Кубок Содружества. Плей-офф 2014
Кубок Содружества. Плей-офф 2014
Кубок Содружества. 2014
Молодежный чемпионат Европы. 2013
Евро-2015. Отборочные матчи. 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Кубок Содружества. 2013
Кубок Содружества. 2013
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013. Стыковые игры 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Содружества. 2012
Кубок Содружества. Плей-офф 2012
Кубок Содружества. Групповой раунд 2012
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Кубок Содружества. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2009
Кубок Содружества. 2009
31.03 | 19:00
Дания (мол)
3 : 0
Россия (мол)
28.03 | 22:00
Россия (мол)
0 : 2
Франция (мол)
25.03 | 20:00
Россия (мол)
4 : 1
Исландия (мол.)
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