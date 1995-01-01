Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дания (мол.)
|3
|3
|0
|0
|6:0
|+6
|9
|2.
|Франция (мол.)
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|3.
|Россия (мол.)
|3
|1
|0
|2
|4:6
|-2
|3
|4.
|Исландия (мол.)
|3
|0
|0
|3
|1:8
|-7
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дания (мол.)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Россия (мол.)
|2
|1
|0
|1
|4:3
|+1
|3
|3.
|Франция (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4.
|Исландия (мол.)
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция (мол.)
|2
|2
|0
|0
|4:0
|+4
|6
|2.
|Дания (мол.)
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|3.
|Исландия (мол.)
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
|4.
|Россия (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0