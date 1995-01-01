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    Сборная России по футболу - Таблица

    Сайт www.rfs.ru
    Тренер Михаил Галактионов
    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дания (мол.) 3 3 0 0 6:0 +6 9
    2. Франция (мол.) 3 2 0 1 4:1 +3 6
    3. Россия (мол.) 3 1 0 2 4:6 -2 3
    4. Исландия (мол.) 3 0 0 3 1:8 -7 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дания (мол.) 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Россия (мол.) 2 1 0 1 4:3 +1 3
    3. Франция (мол.) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4. Исландия (мол.) 2 0 0 2 0:4 -4 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Франция (мол.) 2 2 0 0 4:0 +4 6
    2. Дания (мол.) 2 2 0 0 3:0 +3 6
    3. Исландия (мол.) 1 0 0 1 1:4 -3 0
    4. Россия (мол.) 1 0 0 1 0:3 -3 0
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