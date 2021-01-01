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Россия (мол)
Состав
Состав сборной России по футболу
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Иван Шабаров
Состав
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
53
Худяков Даниил
Вра
22
€ 1.8 млн
16
Крашевский Ярослав
Защ
22
€ 0.25 млн
18
Лепский Иван
Защ
21
€ 0.8 млн
3
Коледин Юрий
Защ
21
€ 0.75 млн
18
Васильев Дмитрий
Пол
22
€ 0.9 млн
85
Пяткин Иван
Пол
22
€ 0.225 млн
17
Зазвонкин Иван
Пол
22
€ 0.1 млн
28
Зорин Даниил
Пол
22
€ 0.7 млн
11
Мелешин Павел
Нап
22
€ 0.6 млн
96
Барановский Алексей
Пол
21
€ 0.225 млн
27
Дмитриев Игорь
Нап
22
€ 3.5 млн
16
Веселов Даниил
Вра
21
€ 0.2 млн
34
Голиков Даниил
Вра
22
€ 0.175 млн
85
Бескибальный Артем
Защ
22
€ 0.05 млн
79
Першин Денис
Защ
22
€ 0.05 млн
90
Лукин Матвей
Защ
22
€ 4 млн
27
Грибакин Илья
Защ
22
-
80
Бессмертный Станислав
Защ
22
€ 0.6 млн
18
Козлов Данила
Пол
21
€ 3 млн
11
Раков Вадим
Нап
21
€ 3 млн
Всего игроков: 21, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 3
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