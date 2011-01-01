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    Расписание матчей сборной России по футболу

    Сайт www.rfs.ru
    Тренер Иван Шабаров
    Товарищеские матчи. Сборные 2023

    		15 июня, четверг 17:00 Белоруссия (мол) 5:1 Россия (мол)
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