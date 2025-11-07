Итоговый состав молодежной сборной России на международный турнир

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой для участия в международном турнире, который пройдет в городе Ош на юге Киргизии.

Россияне сыграют 12 ноября с Ираном, 15 ноября – с Бахрейном, 18 ноября – с Киргизией.

В итоговый состав молодежки вошли 25 футболистов:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дегтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Никита Лобов, Илья Рожков (оба – «Рубин»), Никита Бабакин («Ростов»), Юрий Коледин («Пари НН»), Станислав Бессмертный («Родина»), Илья Кирш («Черноморец»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба – «Спартак»), Ульви Бабаев («Динамо»), Денис Боков («Спартак Кострома»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Локомотив»), Кирилл Столбов («Зенит»), Руслан Чобанов («Динамо Минск»), Даниил Шанталий («Ростов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Казбек Мукаилов («Краснодар»).