Игрок «Спартака» уехал из молодежной сборной из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин покинул расположение молодeжной сборной России. Он прибыл на сбор с повреждением ахилла и не тренировался на поле, ограничиваясь работой в зале и восстановлением.

Из-за травмы Зорин не попал в заявку на первый товарищеский матч россиян со сборной Саудовской Аравии U-23 (1:2) в пятницу. Так как игрок не успеет восстановиться и ко второй игре, он вернулся в расположение клуба.

В субботу сборная России провела восстановительную тренировку.