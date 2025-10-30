В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства вингером клуба Амиром Ибрагимовым.
По данным Sport Baza, игрок, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, готов представлять Россию.
«Мы не комментируем [дела] игроков нашей молодежной команды. Национальный статус Амира – это дело его самого, ФИФА и соответствующей национальной ассоциации», – сообщили в пресс-службе «МЮ».
- 17-летний Ибрагимов 3 апреля подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Он выступает за молодежную команду клуба.
- Ибрагимов родился в городе Буйнакск в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьeй переехал в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «МЮ».
Источник: ТАСС