  • Главная
  • Новости
  • В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России

В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России

Сегодня, 15:13

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства вингером клуба Амиром Ибрагимовым.

По данным Sport Baza, игрок, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, готов представлять Россию.

«Мы не комментируем [дела] игроков нашей молодежной команды. Национальный статус Амира – это дело его самого, ФИФА и соответствующей национальной ассоциации», – сообщили в пресс-службе «МЮ».

  • 17-летний Ибрагимов 3 апреля подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Он выступает за молодежную команду клуба.
  • Ибрагимов родился в городе Буйнакск в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьeй переехал в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «МЮ».

Еще по теме:
Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России 6
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4 2
В Зал славы АПЛ включили нового участника
Источник: ТАСС
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Россия Россия (до 18) Россия (мол)
