В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства вингером клуба Амиром Ибрагимовым.

По данным Sport Baza, игрок, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, готов представлять Россию.

«Мы не комментируем [дела] игроков нашей молодежной команды. Национальный статус Амира – это дело его самого, ФИФА и соответствующей национальной ассоциации», – сообщили в пресс-службе «МЮ».