Канчельскис оценил уровень дагестанского игрока «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможной смене игроком клуба Амиром Ибрагимовым спортивного гражданства.

По данным Sport Baza, игрок, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, готов представлять Россию.

«У него есть свое право на выбор. Не могу понять, в чем проблема. Значит, хочет играть за ту или иную сборную. Может, ему нравится в России, хочет здесь жить, есть причины. Пускай едет!

То, что он в академии «Манчестер Юнайтед», не значит, что он хороший футболист. У нас много академий.

Начинают говорить: был в «Спартаке», «Динамо» или «Зените» – приезжает никакой. Надо пощупать. Вы, когда приходите в магазин, проверяете, смотрите. Так и здесь то же самое. Быть – одно, а играть – другое. Пускай приезжает, будем смотреть», – сказал Канчельскис.