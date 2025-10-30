Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России

Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство с английского на российское. Изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА.

До этого Ибрагимов сыграл 2 матча за сборную Англии U16, где забил 1 гол, и 1 встречу за команду U15. Теперь он может получить вызов из юношеских и молодeжных сборных России и выступать за национальные команды РФ.

Ибрагимов родился в городе Буйнакск в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьeй переехал в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «МЮ».