Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России

Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство с английского на российское. Изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА.
До этого Ибрагимов сыграл 2 матча за сборную Англии U16, где забил 1 гол, и 1 встречу за команду U15. Теперь он может получить вызов из юношеских и молодeжных сборных России и выступать за национальные команды РФ.
Ибрагимов родился в городе Буйнакск в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьeй переехал в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «МЮ».
- В этом сезоне 17-летний Ибрагимов сыграл 3 матча за команду «МЮ» U21, в которых забил 1 гол, и 6 игр за команду U18, где отметился 3 голами и 1 ассистом.
- В апреле он подписал с «МЮ» профессиональный контракт. Ибрагимов также привлекался к тренировкам с основной командой.
Источник: телеграм-канал Sport Baza