Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с финальной заявкой команды на товарищеские встречи с Саудовской Аравией.

Матчи с саудовцами запланированы на 5 и 8 сентября.

Они пройдут в Химках на стадионе «Родина».

В итоговый состав российской молодежки включены 25 футболистов.

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Даниил Веселов («Локомотив»).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Кирш («Черноморец»), Матвей Бардачев («Урал»), Егор Погостнов («Локомотив»), Станислав Бессмертный («Родина»).

Полузащитники: Никита Салтыков («Локомотив»), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо»), Руслан Чобанов («Динамо Минск»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Константин Дорофеев («Атырау»).