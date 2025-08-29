Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи

Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи

Сегодня, 18:30

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с финальной заявкой команды на товарищеские встречи с Саудовской Аравией.

  • Матчи с саудовцами запланированы на 5 и 8 сентября.
  • Они пройдут в Химках на стадионе «Родина».
  • В итоговый состав российской молодежки включены 25 футболистов.

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Даниил Веселов («Локомотив»).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Кирш («Черноморец»), Матвей Бардачев («Урал»), Егор Погостнов («Локомотив»), Станислав Бессмертный («Родина»).

Полузащитники: Никита Салтыков («Локомотив»), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо»), Руслан Чобанов («Динамо Минск»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Константин Дорофеев («Атырау»).

Еще по теме:
Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами
Еще один игрок покинул расположение сборной России
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия (мол)
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
19:10
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами
18:50
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
18:40
1
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
18:18
2
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
17:43
1
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
17:17
5
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
7
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
3
Все новости
Все новости
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
18:30
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
17:43
1
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
17:17
5
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
7
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
3
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
2
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
16:00
1
«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России
15:50
9
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
22
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
5
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
4
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
14
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
19
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
4
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
3
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
19
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
2
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
14
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 