  • Главная
  • Новости
  • Итоговый состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Итоговый состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Вчера, 17:52

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с итоговым составом на ближайшие игры.

В него вошли 25 футболистов, в том числе семь дебютантов.

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Курбан Расулов («Динамо»);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Матвей Бардачев («Урал»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо»), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Денис Боков («Спартак Кострома»), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал Дзержинск»);

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау»), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

  • Российская молодежка проведет два гостевых матча со сверстниками из Беларуси.
  • Они сыграют 10 и 13 октября в Бресте и Минске соответственно.

Еще по теме:
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
Спартаковец Дмитриев забил красивый гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии 3
Игрок «Спартака» уехал из молодежной сборной из-за травмы 2
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия (мол)
