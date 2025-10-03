Итоговый состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с итоговым составом на ближайшие игры.

В него вошли 25 футболистов, в том числе семь дебютантов.

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Курбан Расулов («Динамо»);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Матвей Бардачев («Урал»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо»), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Денис Боков («Спартак Кострома»), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал Дзержинск»);

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау»), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).