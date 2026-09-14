Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Италии 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Международный кубок чемпионов 2016 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Германии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Copa del Sol 2013 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Товарищеские матчи 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Украины 2009/2010