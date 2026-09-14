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Команды
Интер
Генрих Мхитарян
Статистика
€ 3 млн
Генрих Мхитарян - статистика
Интер
21 января 1989 (37), Ереван
#22 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Армения
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 62'
60'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
83' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Был в запасе
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Италия. Серия А 2026/2027
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Украина. Суперкубок 2011
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 62'
60'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
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