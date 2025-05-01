Мхитарян прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян не исключил, что всю жизнь будет думать о своем незасчитанном голе в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Как часто я буду думать о незасчитанном голе? Возможно, всю жизнь, потому что в этот момент матча мы могли заполучить преимущество. Я оказался в офсайде на 3 сантиметра.

Мы надеемся хорошо выступить в ответном матче и добыть положительный результат. Знаем, что нужно сделать последний рывок, чтобы избежать сожалений в дальнейшем.

Не могу сказать, как будет выглядеть «Барселона», мы можем добиться большего в дриблинге и в фазе нападения. Они так же сильны, как и мы, нам нужно хорошо восстановиться и потом думать об ответном матче», – сказал Мхитарян.