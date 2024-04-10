Стало известно, зачем Мхитарян следит за РПЛ

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян рассказал, что игрок «Интера» Генрих Мхитарян интересуется российским футболом.

– Вы знакомы и играли с Генрихом Мхитаряном. Известный факт, что он знает семь языков. Насколько высок его интеллект?

– Про него могу сказать только хорошее. Помимо его карьеры в футболе, которая даже не вспышка на несколько сезонов, а выступление в лучших клубах мира на протяжении 14 лет. С ним я знаком десять лет, и его отношение ко мне и другим ребятам за это время никак не изменилось.

Он остаeтся простым человеком, с которым можно общаться и даже не понимать масштаб этой личности. Генрих очень умный и скромный. Я знаком с его семьeй – очень порядочные люди. Если посмотреть на его карьеру, то в каждом своeм решении он рационален. Мы в хороших отношениях, в декабре виделись, а после каких-то игр он поздравляет. Генрих следит за всем футболом: армянским, российским. Ему это интересно. Очень рад, что жизнь свела нас и мы продолжаем общаться.