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    Стало известно, зачем Мхитарян следит за РПЛ

    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян рассказал, что игрок «Интера» Генрих Мхитарян интересуется российским футболом.

    – Вы знакомы и играли с Генрихом Мхитаряном. Известный факт, что он знает семь языков. Насколько высок его интеллект?

    – Про него могу сказать только хорошее. Помимо его карьеры в футболе, которая даже не вспышка на несколько сезонов, а выступление в лучших клубах мира на протяжении 14 лет. С ним я знаком десять лет, и его отношение ко мне и другим ребятам за это время никак не изменилось.

    Он остаeтся простым человеком, с которым можно общаться и даже не понимать масштаб этой личности. Генрих очень умный и скромный. Я знаком с его семьeй – очень порядочные люди. Если посмотреть на его карьеру, то в каждом своeм решении он рационален. Мы в хороших отношениях, в декабре виделись, а после каких-то игр он поздравляет. Генрих следит за всем футболом: армянским, российским. Ему это интересно. Очень рад, что жизнь свела нас и мы продолжаем общаться.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2024 16:20
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1712758807
    Он следил за РПЛ, потому что у него запор. Когда сидя на унитазе смотришь срамтак, просраться можно!!! :))
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