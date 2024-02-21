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    Мхитарян побил рекорд Игнашевича

    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян провел 144-й матч в еврокубках.

    Он принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

    144 матча в еврокубках – это новый рекорд для футболистов из стран постсоветского пространства.

    Мхитарян превзошел достижение экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и экс-вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского (оба – по 143).

    1. Генрих Мхитарян (Армения) – 144;
    2. Сергей Игнашевич (Россия) – 143;
    3. Александр Шовковский (Украина) – 143;
    4. Андрей Шевченко (Украина) – 142;
    5. Анатолий Тимощук (Украина) – 137;
    6. Игорь Акинфеев (Россия) – 133;
    7. Андрей Пятов (Украина) – 132;
    8. Максим Медведев (Азербайджан) – 126;
    9. Гара Гараев (Азербайджан) – 120;
    10. Александр Глеб (Белоруссия) – 113.

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    Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна

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