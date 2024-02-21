Мхитарян побил рекорд Игнашевича

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян провел 144-й матч в еврокубках.

Он принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

144 матча в еврокубках – это новый рекорд для футболистов из стран постсоветского пространства.

Мхитарян превзошел достижение экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и экс-вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского (оба – по 143).