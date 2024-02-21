Мхитарян побил рекорд Игнашевича

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян провел 144-й матч в еврокубках.
Он принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).
144 матча в еврокубках – это новый рекорд для футболистов из стран постсоветского пространства.
Мхитарян превзошел достижение экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и экс-вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского (оба – по 143).
- Генрих Мхитарян (Армения) – 144;
- Сергей Игнашевич (Россия) – 143;
- Александр Шовковский (Украина) – 143;
- Андрей Шевченко (Украина) – 142;
- Анатолий Тимощук (Украина) – 137;
- Игорь Акинфеев (Россия) – 133;
- Андрей Пятов (Украина) – 132;
- Максим Медведев (Азербайджан) – 126;
- Гара Гараев (Азербайджан) – 120;
- Александр Глеб (Белоруссия) – 113.