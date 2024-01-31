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    Арустамян рассказал, почему Мхитарян отказал «Спартаку»

    Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, почему армянский полузащитник Генрих Мхитарян не приехал играть в Россию.

    «Его хотели разные клубы РПЛ. Там это уже замыленная история, что его «Спартак» хотел. Когда был какой-то матч сборной Армении, с ним встречались из «Спартака» очень серьезные люди и, как говорят, давали белый листок бумаги: «Напиши сумму, переходи к нам в «Спартак», где всегда армян любили, ты попадешь в свою среду, будешь вообще в идеальном положении находиться». Он сказал: «Нет, у меня есть мечта».

    Потом его хотели разные клубы. «Зенит», наверное, тоже рассматривал. Хотели клубы почти все московские, и «Краснодар» его хотел. Но всe время думали: «Ну вот сейчас Мхитарян уже потихонечку заканчивает, вот сейчас у него в «Арсенале» все идет к завершению».

    А он нет, Мхитарян идет в «Рому». И уже лидер «Ромы», уже выигрывает Лигу конференций. Говорят: «Ну сейчас, ладно, еще год-два, Мхитарян заканчивает, едет доигрывать к нам».

    Он переходит в «Интер», и с ним контракт продлевают в декабре до 2026 года, а ему вот сейчас исполнилось 35 лет. Мы регулярно общаемся, приезжаю, встречаюсь, он в великолепной форме. Он игрок основы «Интера», – сказал Арустамян.

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    Источник: YouTube-канал Геннадий Орлов

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1706696773
    Это уже дела давно ушедших дней. Мхитарян не пошёл в Спартак и продолжил прекрасную карьеру в Европе, играя за многие топ-клубы по всему континенту. Неплохо бы г.Орлову спросить у Вендела и того же Клаудиньо -: " Ребята , а какая мечта у вас ?"
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