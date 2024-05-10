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    • Мхитарян отверг возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии

    Мхитарян отверг возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии

    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян объяснил, почему не хочет играть в Про-лиге Саудовской Аравии.

    «Приглашая сильных игроков, они хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя.

    Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта.

    Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений – это совсем другое.

    Не каждому удается завоевать скудетто в 35 лет. Я не буду останавливаться на этом. Буду делать все, чтобы в будущем сезоне также все было хорошо», – сказал Мхитарян.

    • В этом сезоне 35-летний футболист провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • В 2024 году Мхитарян выиграл с «Интером» чемпионат и Суперкубок Италии.

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    Источник: Sports

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1715330724
    Хитрый армянин цену себе набивает!...)))
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    fakeid
    1715330988
    да ладно, он ещё играет, что ли? я уж думал, завершил карьеру
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    Spartak_forv@
    1715334637
    Не хочет он денег очень больших. Ему и с большими комфортно)
    Ответить
    FRZZ
    1715347764
    Можно подумать, что в завоевании скудетто у него прямо большая роль...
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