Мхитарян отверг возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян объяснил, почему не хочет играть в Про-лиге Саудовской Аравии.
«Приглашая сильных игроков, они хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя.
Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта.
Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений – это совсем другое.
Не каждому удается завоевать скудетто в 35 лет. Я не буду останавливаться на этом. Буду делать все, чтобы в будущем сезоне также все было хорошо», – сказал Мхитарян.
- В этом сезоне 35-летний футболист провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
- В 2024 году Мхитарян выиграл с «Интером» чемпионат и Суперкубок Италии.