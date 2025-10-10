Введите ваш ник на сайте
Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью

Сегодня, 16:39
1

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян в своей автобиографии рассказал о взаимных оскорблениях с Жозе Моуринью. Полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год, когда португалец тренировал английский клуб.

«Я сказал ему: «Ты критикуешь меня уже полтора года, с тех пор, как я перешел в «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью сказал мне, что я дерьмо. И у меня закончилось терпение, я сказал: «Ты – дерьмо. Огромное дерьмо». Моуринью ответил: «Убирайся отсюда, я больше не хочу тебя видеть».

Во время тренировок тренер ничего мне не говорил, хранил молчание, но каждый вечер присылал мне сообщение в WhatsApp: «Мики, уйди, пожалуйста».

Ситуация стала абсурдной. Я каждый раз отвечал одинаково: «Уйду, если найду подходящую команду, иначе подожду лета».

Ближе к середине января текст [сообщения] немного изменился: «Мики, уйди, пожалуйста, так я смогу заполучить Алексиса Санчеса.

Мино Райола работал над этим обменом с «Арсеналом». Потом мой ответ тоже изменился. «Я ухожу не просто ради того, чтобы сделаат тебе одолжение, и, пожалуйста, перестань мне писать. Если хочешь, поговори с Мино». И все после жили долго и счастливо», – написал Мхитарян.

  • Позднее армянский полузащитник вновь работал с Моуринью в «Роме» в сезоне-2021/22.
  • Сейчас португальский специалист возглавляет «Бенфику».

Источник: United in Focus
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Бенфика Интер Мхитарян Генрих Моуринью Жозе
Цугундeр
1760105298
)) Жалко всё-таки, что "особенный" не прикормился в спартаке. Было бы веселей. Хотя, и в сей час, смех разбирает.)
