Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).
«Это была сумасшедшая игра. За таким матчем здорово наблюдать, но играть в нем очень тяжело. Мы долго лидировали в первом тайме, но не то чтобы мы думали, что выиграли, «Барселона» оказывала на нас сильное давление. Они были очень хороши с мячом.
Играть против «Барселоны» нелегко. Это очень хорошая команда, молодая и талантливая. Они хорошо владеют мячом и знают, как играть в футбол», – сказал Мхитарян.
- Голы у «Интера» забили Маркус Тюрам на 1-й минуте и Дензел Дюмфрис на 21-й и 64-й. У «Барселоны» отметились Ламин Ямаль на 24-й, Ферран Торрес на 38-й. Вратарь «Интера» Янн Зоммер стал автором автогола на 65-й.
- Ответная встреча состоится 6 мая.
Источник: официальный сайт УЕФА