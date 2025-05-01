Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Это была сумасшедшая игра. За таким матчем здорово наблюдать, но играть в нем очень тяжело. Мы долго лидировали в первом тайме, но не то чтобы мы думали, что выиграли, «Барселона» оказывала на нас сильное давление. Они были очень хороши с мячом.

Играть против «Барселоны» нелегко. Это очень хорошая команда, молодая и талантливая. Они хорошо владеют мячом и знают, как играть в футбол», – сказал Мхитарян.