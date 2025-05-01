Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»

Вчера, 08:11

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

«Это была сумасшедшая игра. За таким матчем здорово наблюдать, но играть в нем очень тяжело. Мы долго лидировали в первом тайме, но не то чтобы мы думали, что выиграли, «Барселона» оказывала на нас сильное давление. Они были очень хороши с мячом.

Играть против «Барселоны» нелегко. Это очень хорошая команда, молодая и талантливая. Они хорошо владеют мячом и знают, как играть в футбол», – сказал Мхитарян.

Еще по теме:
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Суперкомпьютер обновил шансы полуфиналистов ЛЧ после первых матчей 1
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Интер Барселона Мхитарян Генрих
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» уволило Личку, «Барса» хочет Хусанова, Хайкин побил рекорд Акинфеева и другие новости
01:30
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
01:23
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
01:00
Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы
00:36
Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо»
00:24
2
Лига Европы. «МЮ» разгромил «Атлетик» (3:0) в первом полуфинале, «Тоттенхэм» победил «Буде-Глимт» Хайкина (3:1)
00:02
4
Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы
Вчера, 23:59
Бразилия готова к компромиссам ради назначения Анчелотти
Вчера, 23:23
Хайкин побил рекорд Акинфеева
Вчера, 22:58
1
Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ
Вчера, 22:42
Все новости
Все новости
Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ
Вчера, 22:42
Суперкомпьютер обновил шансы полуфиналистов ЛЧ после первых матчей
Вчера, 21:50
1
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:37
Хабиб сказал, какой команде желает выиграть Лигу чемпионов
Вчера, 19:00
3
Тюрам отказался называть Ямаля лучшим игроком мира: «Он хуже двух французов»
Вчера, 18:30
11
Гвардиола высказался о яркой ничьей «Барселоны» и «Интера» в полуфинале ЛЧ
Вчера, 18:06
Мхитарян прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Барселоны»
Вчера, 11:38
Ямаль высказался об игре с «Интером»
Вчера, 09:39
Названы кандидаты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 09:05
Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»
Вчера, 08:11
Тренер «Интера» Индзаги высказался о результате матча с «Барселоной»
Вчера, 01:30
1
Флик прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ
Вчера, 01:10
1
Рафинья превзошел достижение Месси и приблизился к рекорду Роналду
Вчера, 00:46
1
Ямаль побил клубный рекорд в «Барселоне»
Вчера, 00:30
ФотоГол «Интера» в ворота «Барселоны» отменили из-за микроофсайда
Вчера, 00:23
ФотоХоланд восхитился игрой Ямаля против «Интера»
Вчера, 00:10
Лига чемпионов. «Барселона» в первом полуфинале сыграла вничью с «Интером» – 3:3
30 апреля
27
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
30 апреля
2
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
30 апреля
«Интер» забил «Барселоне» самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ
30 апреля
3
Ямаль травмировался перед полуфиналом Лиги чемпионов
30 апреля
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ
30 апреля
Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «ПСЖ»
30 апреля
Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом»
30 апреля
1
Артета оценил шансы «Арсенала» на финал ЛЧ после домашнего поражения от «ПСЖ»
30 апреля
1
Только один француз забивал больше голов за сезон ЛЧ, чем Дембеле
30 апреля
Лига чемпионов. «ПСЖ» в первом полуфинале победил «Арсенал» – 1:0
29 апреля
9
Дембеле повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
29 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 