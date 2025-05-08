Байрамян определил эталонного футболиста

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян определил ориентир в профессии.

«Когда в последний раз общались с Генрихом Мхитаряном? Совсем недавно, где-то месяц назад. Да мы с Генрихом постоянно на связи. Мхитарян – не только великий футболист, но и человек с большим сердцем. Он всегда может и сам написать, и к нему можно всегда обратиться, спросить совета. В декабре, когда был отпуск, планировал поехать к нему в гости в Милан. В этот раз не получилось, но планирую это сделать в будущем.

Как Мхитарян в 36 лет остается в такой форме? Мхитарян – профессионал и образец для всех футболистов. Генрих не просто большой мастер, он – эталон профессионального игрока. На его примере можно понять, что если в наше время с нынешними технологиями следить за своим здоровьем, то можно играть на самом высоком уровне и в 36 лет», – сказал Хорен.