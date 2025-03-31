Четвертьфиналист ЛЧ готовит предложение по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Италии.
Купить игрока хочет «Интер». Четвертьфиналист Лиги чемпионов готовит предложение на лето 2025 года.
Руководство миланского клуба советовалось с Генрихом Мхитаряном по поводу потенциального трансфера.
Мхитарян одобрил возможный переход соотечественника в «Интер». Он видит в Сперцяне своего преемника по позиции.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах за «Краснодар».
- Его контракт с клубом истекает в 2026 году.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 20 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»