Четвертьфиналист ЛЧ готовит предложение по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Италии.

Купить игрока хочет «Интер». Четвертьфиналист Лиги чемпионов готовит предложение на лето 2025 года.

Руководство миланского клуба советовалось с Генрихом Мхитаряном по поводу потенциального трансфера.

Мхитарян одобрил возможный переход соотечественника в «Интер». Он видит в Сперцяне своего преемника по позиции.