В «Интере» приняли решение по будущему Мхитаряна

Стало известно, планирует ли «Интер» сохранить Генриха Мхитаряна в составе еще на один сезон.
Контракт между сторонами истекает 30 июня 2024-го, но, по информации Фабрицио Романо, соглашение будет продлено на год.
Устная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута несколько недель назад.
- 34-летний Мхитарян в «Интере» с лета 2022 года.
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток
Источник: твиттер Фабрицио Романо