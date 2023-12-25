В «Интере» приняли решение по будущему Мхитаряна

Стало известно, планирует ли «Интер» сохранить Генриха Мхитаряна в составе еще на один сезон.

Контракт между сторонами истекает 30 июня 2024-го, но, по информации Фабрицио Романо, соглашение будет продлено на год.

Устная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута несколько недель назад.

34-летний Мхитарян в «Интере» с лета 2022 года.

В этом сезоне армянский полузащитник забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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