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    Видаль оскорбил Мхитаряна

    Бывший полузащитник «Интера» Артуро Видаль считает, что его соотечественник Алексис Санчес получает недостаточно игровой практики в команде.

    «Санчесу надо покинуть «Интер». Он должен быть там, где будет наслаждаться футболом. Почему этот идиот Генрих Мхитарян играет вместо Санчеса? Хочу убить себя, когда думаю об этом.

    Злюсь, что Алексис выходит на поле только на 81-й минуте. Хотел бы видеть Санчеса в «Ривер Плейте». Симоне Индзаги просто не видит, что Алексис не хуже партнеров», – сказал Видаль.

    • 36-летний Видаль сейчас без клуба.
    • 34-летний Мхитарян стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Генриха 19 матчей из 19, 2 гола, 6 ассистов.

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    Источник: Goal

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    08.01.2024 14:16
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1704713177
    Самый хитрый из армян это Генрих Мхитарян! Это шутка. А вот то, что Видалю не нужно совать свой нос в дела тренеров Интера, это однозначно!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1704721390
    Видаль - это раджа наиголан на минималках
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