Видаль оскорбил Мхитаряна

Бывший полузащитник «Интера» Артуро Видаль считает, что его соотечественник Алексис Санчес получает недостаточно игровой практики в команде.

«Санчесу надо покинуть «Интер». Он должен быть там, где будет наслаждаться футболом. Почему этот идиот Генрих Мхитарян играет вместо Санчеса? Хочу убить себя, когда думаю об этом.

Злюсь, что Алексис выходит на поле только на 81-й минуте. Хотел бы видеть Санчеса в «Ривер Плейте». Симоне Индзаги просто не видит, что Алексис не хуже партнеров», – сказал Видаль.