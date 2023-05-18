В «Оренбурге» прокомментировали интерес «Локомотива» к трем аргентинцам

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера является трансферной целю «Локомотива».

«Никто из «Локомотива» не выходил на связь по поводу переходов Лукаса Веры, Мансильи и Флорентина. Лукас Вера не встречался с руководством московского клуба.

К этим футболистам есть интерес от разных клубов, но всe в рамках разговоров. Сложно сказать, что будет, потому что официальных предложений не было. Нужно доиграть чемпионат», – сказал Дмитрий Андреев.