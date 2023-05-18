В «Оренбурге» прокомментировали интерес «Локомотива» к трем аргентинцам

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера является трансферной целю «Локомотива».
«Никто из «Локомотива» не выходил на связь по поводу переходов Лукаса Веры, Мансильи и Флорентина. Лукас Вера не встречался с руководством московского клуба.
К этим футболистам есть интерес от разных клубов, но всe в рамках разговоров. Сложно сказать, что будет, потому что официальных предложений не было. Нужно доиграть чемпионат», – сказал Дмитрий Андреев.
- Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец отдал пять голевых передач.
- Это лучший результат в истории «Оренбурга».
Источник: «Чемпионат»