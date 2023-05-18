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    • В «Оренбурге» прокомментировали интерес «Локомотива» к трем аргентинцам

    В «Оренбурге» прокомментировали интерес «Локомотива» к трем аргентинцам

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера является трансферной целю «Локомотива».

    «Никто из «Локомотива» не выходил на связь по поводу переходов Лукаса Веры, Мансильи и Флорентина. Лукас Вера не встречался с руководством московского клуба.

    К этим футболистам есть интерес от разных клубов, но всe в рамках разговоров. Сложно сказать, что будет, потому что официальных предложений не было. Нужно доиграть чемпионат», – сказал Дмитрий Андреев.

    • Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец отдал пять голевых передач.
    • Это лучший результат в истории «Оренбурга».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      vaisboston 1 час назад

      Никому не нужны аргентинцы...Только Дэюба..

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