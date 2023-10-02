Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 10-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Динамо», ЦСКА, «Факела» и «Зенита».

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Роберто Фернандес («Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Бителло («Динамо»), Вячеслав Якимов («Факел»), Виктор Давила (ЦСКА);

Нападающие: Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»).