Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

В защите должен быть Роша Виллиан
Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 10-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Динамо», ЦСКА, «Факела» и «Зенита».
Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Роберто Фернандес («Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);
Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Бителло («Динамо»), Вячеслав Якимов («Факел»), Виктор Давила (ЦСКА);
Нападающие: Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»).