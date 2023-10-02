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    Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 10-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Динамо», ЦСКА, «Факела» и «Зенита».

    Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

    Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Роберто Фернандес («Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

    Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Бителло («Динамо»), Вячеслав Якимов («Факел»), Виктор Давила (ЦСКА);

    Нападающие: Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»).

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    Источник: WhoScored

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    02.10.2023 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2437

      CSKA471 2 октября, 22:10

      В защите должен быть Роша Виллиан

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