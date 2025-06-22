«Ахмат» подписал четвертого новичка

Вингер Брайан Мансилья перешел из «Оренбурга» в «Ахмат». Он заключил контракт с грозненским клубом на три года.
Игрок присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование, и проведет в воскресенье первую тренировку.
- В минувшем сезоне 28-летний Мансилья провел за «Оренбург» 29 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера аргентинца могла составить 2 миллиона евро.
- Ранее «Ахмат» подписал защитника «Оренбурга» Максима Сидорова и двух полузащитников из «Динамо Мх» Абакара Гаджиева и Эгаша Касинтуру.
Источник: телеграм-канал ФК «Ахмат» Грозный