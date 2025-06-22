«Ахмат» подписал четвертого новичка

Вингер Брайан Мансилья перешел из «Оренбурга» в «Ахмат». Он заключил контракт с грозненским клубом на три года.

Игрок присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование, и проведет в воскресенье первую тренировку.