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    • В «Оренбурге» прокомментировали будущее Веры, Мансильи и Гойковича

    В «Оренбурге» прокомментировали будущее Веры, Мансильи и Гойковича

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферах клуба этой зимой.

    «Возможно, будет еще одно подписание до конца зимнего трансферного окна, но все зависит от того, как сложится ситуация в клубе. «Оренбург» полностью укомплектован, нет проблемных позиций.

    Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведем. Игроки остаются с нами, и тему их возможного ухода мы вести не хотим.

    В целом, давать промежуточную оценку нашей зимней трансферной компании не стоит. Вторая часть сезона покажет, насколько правильные приобретения совершил «Оренбург». Ждем, что новички проявят себя», – сказал Андреев.

    • Этой зимой «Оренбург» арендовал защитника Данилу Прохина из «Ростова», полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло». Хавбек команды Кирилл Капленко ушел в «Балтику».
    • 26-летний Вера был интересен «Локомотиву», но переговоры по его трансферу прошли неудачно.
    • «Оренбург» после 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    15.02.2024 14:28
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    Комментарии (1)
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    portero
    1708003749
    Денюжков достойных не предложили а халявщиков послали.... Вот и все сплетни агентов, про покупки...
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