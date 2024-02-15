В «Оренбурге» прокомментировали будущее Веры, Мансильи и Гойковича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферах клуба этой зимой.

«Возможно, будет еще одно подписание до конца зимнего трансферного окна, но все зависит от того, как сложится ситуация в клубе. «Оренбург» полностью укомплектован, нет проблемных позиций.

Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведем. Игроки остаются с нами, и тему их возможного ухода мы вести не хотим.

В целом, давать промежуточную оценку нашей зимней трансферной компании не стоит. Вторая часть сезона покажет, насколько правильные приобретения совершил «Оренбург». Ждем, что новички проявят себя», – сказал Андреев.