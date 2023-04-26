Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которые окажутся в «Зените»

Если 3 игрока уедут, то помойка закупит еще 5 смазных, а почему и нет, бабло есть пачпорта наготове только внести данные, так что все продается и все покупается капитализммммм
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен в переходе двух футболистов «Оренбурга» в «Зенит».
«Не сомневаюсь, что Лукас Вера и Брайан Мансилья окажутся в «Зените». Уедут Малком и Клаудиньо – эти двое будут в Санкт-Петербурге», – сказал Генич.
- У 26-летнего Веры в сезоне РПЛ 22 матча, гол, 5 ассистов.
- 26-летний Мансилья провел в сезоне РПЛ 18 встреч, забил 3 гола, сделал 6 результативных пасов.
- «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.