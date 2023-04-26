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    • Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которые окажутся в «Зените»

    Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которые окажутся в «Зените»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен в переходе двух футболистов «Оренбурга» в «Зенит».

    «Не сомневаюсь, что Лукас Вера и Брайан Мансилья окажутся в «Зените». Уедут Малком и Клаудиньо – эти двое будут в Санкт-Петербурге», – сказал Генич.

    • У 26-летнего Веры в сезоне РПЛ 22 матча, гол, 5 ассистов.
    • 26-летний Мансилья провел в сезоне РПЛ 18 встреч, забил 3 гола, сделал 6 результативных пасов.
    • «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1677

      Suvorov51 13 минут назад

      Если 3 игрока уедут, то помойка закупит еще 5 смазных, а почему и нет, бабло есть пачпорта наготове только внести данные, так что все продается и все покупается капитализммммм

      0
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      Рейтинг: +303

      Рыло свина 40 минут назад

      кто сказал что нет других вариантов?

      0
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      Рейтинг: +5935

      Павелий 2 часа назад

      Фарм-клуб поставляет игроков в основную команду. Ничего удивительного в нашей Лиге приколов.

      0
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      Рейтинг: +18658

      ilichkadr 2 часа назад

      Аргентинцам придется долго ждать.....

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      Рейтинг: +101379

      zigbert 4 часа назад

      Если это произойдет то вряд ли эти игроки усилят Зенит.

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      Рейтинг: +3592

      acor94 5 часов назад

      Хорошие игроки, но пусть лучше остаются в Оренбурге.

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      Рейтинг: +1199

      Болотоход 5 часов назад

      позор газпрому

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