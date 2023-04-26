Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которые окажутся в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен в переходе двух футболистов «Оренбурга» в «Зенит».

«Не сомневаюсь, что Лукас Вера и Брайан Мансилья окажутся в «Зените». Уедут Малком и Клаудиньо – эти двое будут в Санкт-Петербурге», – сказал Генич.