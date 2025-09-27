Черчесов рассказал, что Мансилья сделал дубль после личной беседы с ним

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над «Акроном» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.
– Мы готовились к непростому матчу. «Акрон» играет в хороший футбол, и мы понимали, чего ждать. Что ждали, то и получили. Мы же изучаем соперника. Какие‑то вещи подсказываем. В плане борьбы, самоотдачи, дисциплины вопросов не было.
– Вышедший на замену Мансилья сделал дубль.
– Мы же видим, как они работают. Мы вчера с ним, наверное, полчаса разговаривали. Результат вы сегодня увидели на поле.
- Брайан Мансилья вышел на замену на 65-й минуте и забил голы на 72-й и 90-й. Еще один гол у «Ахмата» забил Эгаш Касинтура на 3-й минуте.
- В 7 матчах РПЛ после прихода Черчесова грозненский клуб одержал 4 победы при 3 ничьих.
Источник: «Матч ТВ»