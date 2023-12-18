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    • Мансилья из «Оренбурга» хочет получить российское гражданство по двум причинам

    Мансилья из «Оренбурга» хочет получить российское гражданство по двум причинам

    Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил, почему он собирается стать гражданином РФ.

    «Честно, я не знаю, когда это случится. Всe ещe не говорили с клубом об этом вопросе.

    Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина – мы живeм тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно. Посмотрим, как получится.

    Я играл за сборную Аргентины U20 – приятно было представлять свою страну, было очень круто. Не знаю, есть ли у меня возможность сейчас попасть в сборную России или нет.

    Я бы об этом подумал, поговорил с семьeй и принял бы решение. Но сейчас предпочитаю не думать об этом и концентрироваться на настоящем», – сказал Мансилья.

    • Форвард в «Оренбурге» с 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 7 голов, 10 ассистов.
    • Контракт Мансильи с клубом действует до июня 2026-го.
    • Аргентинцу в апреле исполнилось 26 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +37

      nuidurakivyvse) 32 минуты назад

      Дайте ему гражданство.И
      повестку в военкомат.Время такое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      VPERDIV SPARTAK 57 минут назад

      Старайся и попадешь и в сборную и гражданство получишь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      WILDLING_HRUNDEL 59 минут назад

      В сборную захотелось!?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +969

      TIMOTHY 1 час назад

      Так и не понял заморского,зачем ему гражданство ! Разве ему неспокойно!?)

      2
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