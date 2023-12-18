Мансилья из «Оренбурга» хочет получить российское гражданство по двум причинам

Дайте ему гражданство.И
повестку в военкомат.Время такое.
Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил, почему он собирается стать гражданином РФ.
«Честно, я не знаю, когда это случится. Всe ещe не говорили с клубом об этом вопросе.
Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина – мы живeм тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно. Посмотрим, как получится.
Я играл за сборную Аргентины U20 – приятно было представлять свою страну, было очень круто. Не знаю, есть ли у меня возможность сейчас попасть в сборную России или нет.
Я бы об этом подумал, поговорил с семьeй и принял бы решение. Но сейчас предпочитаю не думать об этом и концентрироваться на настоящем», – сказал Мансилья.
- Форвард в «Оренбурге» с 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 7 голов, 10 ассистов.
- Контракт Мансильи с клубом действует до июня 2026-го.
- Аргентинцу в апреле исполнилось 26 лет.
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