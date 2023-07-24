Аргентинцы из «Оренбурга» заявили о желании получить паспорт РФ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о желании аргентинских футболистов получить российский паспорт.

«Да, сейчас аргентинские футболисты изъявили желание получить российское гражданство. Сейчас просто очень плотный график, немного не до этого. В принципе, разговаривали с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей, у них есть желание. Поэтому посмотрим, чуть раскатимся, в ритм войдем, может быть, займемся.

Но Вера и Мансилья выступили за получение российского гражданства. Мы с ними говорили более конкретно, они сказали, что было бы неплохо. Процесс оформления пока не начался, пока что нет времени, только со сборов, был матч со «Спартаком», потом сразу игра в кубке, затем выезд в Казань.

Когда чуть-чуть все стабилизируется, думаю, что займемся», – сказал Андреев.