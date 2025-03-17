Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 21-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Спартака», «Краснодара», «Локомотива», «Рубина», «Оренбурга», ЦСКА и «Динамо Мх».
Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»);
Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Кайо («Краснодар»), Джемал Табидзе («Динамо Мх»), Александр Сильянов («Локомотив»);
Полузащитники: Мохамед Аззи («Динамо Мх»), Алексей Батраков («Локомотив»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Брайан Мансилья («Оренбург»);
Нападающие: Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Гамид Агаларов («Динамо» Мх).
Источник: WhoScored