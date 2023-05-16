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    • «Оренбург» выкупил аргентинца Мансилью: подробности сделки

    «Оренбург» выкупил аргентинца Мансилью: подробности сделки

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что вингер Брайан Мансилья останется в команде.

    В 2022 году клуб РПЛ арендовал 26-летнего аргентинца у «Расинга», а сейчас воспользовался опцией выкупа.

    «Контракт подписали. Срок – три года», – сказал Еремякин.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.

    • В составе «Оренбурга» Мансилья забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • В марте футболист заявлял о желании стать гражданином России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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