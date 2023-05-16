«Оренбург» выкупил аргентинца Мансилью: подробности сделки

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что вингер Брайан Мансилья останется в команде.
В 2022 году клуб РПЛ арендовал 26-летнего аргентинца у «Расинга», а сейчас воспользовался опцией выкупа.
«Контракт подписали. Срок – три года», – сказал Еремякин.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.
- В составе «Оренбурга» Мансилья забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
- В марте футболист заявлял о желании стать гражданином России.
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