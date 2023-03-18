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    Еще один легионер «Оренбурга» хочет получить российское гражданство

    Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья подтвердил желание стать гражданином РФ.

    «Я дал президенту клуба добро на получение российского гражданства, можно начинать процесс», – заявил 25-летний аргентинец.

    • Бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» уже получили российские паспорта.
    • Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера также готов стать россиянином.
    • Есть аналогичные планы и у вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.03.2023 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 5 часов назад

      В любом случае будет неплохая конкуренция нашим доморощенным, а им она очень пригодиться, чтобы булки не ***********.

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      Рейтинг: +7869

      BarStep 6 часов назад

      Что здесь сказать?!
      Нормальное желание у парня стать гражданином великой страны..

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