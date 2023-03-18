Еще один легионер «Оренбурга» хочет получить российское гражданство

В любом случае будет неплохая конкуренция нашим доморощенным, а им она очень пригодиться, чтобы булки не ***********.
Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья подтвердил желание стать гражданином РФ.
«Я дал президенту клуба добро на получение российского гражданства, можно начинать процесс», – заявил 25-летний аргентинец.
- Бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» уже получили российские паспорта.
- Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера также готов стать россиянином.
- Есть аналогичные планы и у вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.