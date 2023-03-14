Вера из «Оренбурга»: «С нетерпением жду, когда получу паспорт РФ в Кремле из рук Путина»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил о желании получить российский паспорт.
— Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.
— Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?
— Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.
— Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина?
— С нетерпением жду этого!
- Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец уже отдал пять голевых передач.
- Это лучший результат в истории команды.
Источник: «Матч ТВ»