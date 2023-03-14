Вера из «Оренбурга»: «С нетерпением жду, когда получу паспорт РФ в Кремле из рук Путина»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил о желании получить российский паспорт.

— Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.

— Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?

— Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.

— Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина?

— С нетерпением жду этого!