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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вера из «Оренбурга»: «С нетерпением жду, когда получу паспорт РФ в Кремле из рук Путина»

    Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил о желании получить российский паспорт.

    — Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.

    — Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?

    — Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.

    — Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина?

    — С нетерпением жду этого!

    • Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец уже отдал пять голевых передач.
    • Это лучший результат в истории команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 11:25
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 15:16

      понеслась ... по кочкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 14 марта, 14:49

      Спрашивается, на хрена тебе российский паспорт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 13:50

      Вера из Оренбурга...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 14 марта, 12:54

      В паспортном столе из рук начальника эмиграционного отдела... в торжественной обстановке

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 марта, 15:23

      Ладно не в военкомате

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5417

      neim 14 марта, 12:40

      Не много ли чести будет ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 14 марта, 12:17

      И тут же повестку

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