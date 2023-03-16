Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Манчестер Сити» хочет играть за сборную России

    Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре задумался о смене спортивного гражданства.

    «Гарре будет получать российское гражданство. Он очень доволен местом, городом и особенно клубом.

    Кроме того, Бенхамин определенно хотел бы выступать за сборную России. Он будет рад получить такую возможность», – сказал агент футболиста Эмилио Чемпион.

    • 22-летний Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».
    • В составе «Крыльев» он сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Футболист играл за юношеские и молодежные сборные Аргентины.

    Новости по теме
    «Планирую провести здесь много лет»: воспитанник «Манчестер Сити» намерен получить гражданство России
    Стали известны финансовые детали трансфера Гарре в «Крылья Советов» 1
    «Счастлив, что общался с такими людьми». Новичок «Крыльев Советов» – о Месси
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      eugen-han 3 часа назад

      Хватит ерунду молоть. То, что это вброс - очевидно, но вопрос кому и зачем нужна такая деза.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11