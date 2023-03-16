Воспитанник «Манчестер Сити» хочет играть за сборную России

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре задумался о смене спортивного гражданства.
«Гарре будет получать российское гражданство. Он очень доволен местом, городом и особенно клубом.
Кроме того, Бенхамин определенно хотел бы выступать за сборную России. Он будет рад получить такую возможность», – сказал агент футболиста Эмилио Чемпион.
- 22-летний Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».
- В составе «Крыльев» он сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Футболист играл за юношеские и молодежные сборные Аргентины.
Источник: Sport24