«Крылья Советов» объявили об уходе Гарре

Бенхамин Гарре покинул «Крылья Советов». Игрок продан «Васко да Гаме».

«Крылья Советов» благодарят за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!» – написали самарцы.

«Это были два важных года в моей жизни! Я всегда буду следить за «Крыльями Советов». Желаю всего самого лучшего», – сказал Гарре.