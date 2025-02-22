«Крылья Советов» объявили об уходе Гарре

Бенхамин Гарре покинул «Крылья Советов». Игрок продан «Васко да Гаме».
«Крылья Советов» благодарят за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!» – написали самарцы.
«Это были два важных года в моей жизни! Я всегда буду следить за «Крыльями Советов». Желаю всего самого лучшего», – сказал Гарре.
- В этом сезоне 24-летний Гарре провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Аргентинец был куплен «Крыльями Советов» в январе 2023 года у «Расинг Клуба» за 1,7 миллиона евро.
- Игрок уже в Бразилии.