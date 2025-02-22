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«Крылья Советов» объявили об уходе Гарре

Бенхамин Гарре покинул «Крылья Советов». Игрок продан «Васко да Гаме».

«Крылья Советов» благодарят за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!» – написали самарцы.

«Это были два важных года в моей жизни! Я всегда буду следить за «Крыльями Советов». Желаю всего самого лучшего», – сказал Гарре.

  • В этом сезоне 24-летний Гарре провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Аргентинец был куплен «Крыльями Советов» в январе 2023 года у «Расинг Клуба» за 1,7 миллиона евро.
  • Игрок уже в Бразилии.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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