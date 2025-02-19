Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона

Полузащитник Бенхамин Гарре перейдет из «Крыльев Советов» в «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро. Стороны оформят полноценный трансфер.

Выплаты фиксированных 3 миллионов евро пройдут в течение полутора лет. Также бонус в размере около 500 тысяч евро достанется самарцам, если бразильский клуб по итогам сезона завоюет право выступать в Кубке Либертадорес. Требования об участии футболиста в 40 процентах игр команды, необходимых для получения преммии, в трансферном договоре нет.

В среду или четверг, Гарре должен вылететь в Рио-де-Жанейро на медосмотр.