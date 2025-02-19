Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона

Полузащитник Бенхамин Гарре перейдет из «Крыльев Советов» в «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро. Стороны оформят полноценный трансфер.
Выплаты фиксированных 3 миллионов евро пройдут в течение полутора лет. Также бонус в размере около 500 тысяч евро достанется самарцам, если бразильский клуб по итогам сезона завоюет право выступать в Кубке Либертадорес. Требования об участии футболиста в 40 процентах игр команды, необходимых для получения преммии, в трансферном договоре нет.
В среду или четверг, Гарре должен вылететь в Рио-де-Жанейро на медосмотр.
- В этом сезоне 24-летний Гарре провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- Контракт вингера с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Гарре был куплен «Крыльями Советов» в январе 2023 года у «Расинг Клуба» за 1,7 миллиона евро.