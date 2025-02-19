Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона

Полузащитник Бенхамин Гарре перейдет из «Крыльев Советов» в «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро. Стороны оформят полноценный трансфер.

Выплаты фиксированных 3 миллионов евро пройдут в течение полутора лет. Также бонус в размере около 500 тысяч евро достанется самарцам, если бразильский клуб по итогам сезона завоюет право выступать в Кубке Либертадорес. Требования об участии футболиста в 40 процентах игр команды, необходимых для получения преммии, в трансферном договоре нет.

В среду или четверг, Гарре должен вылететь в Рио-де-Жанейро на медосмотр.

  • В этом сезоне 24-летний Гарре провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • Контракт вингера с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • Гарре был куплен «Крыльями Советов» в январе 2023 года у «Расинг Клуба» за 1,7 миллиона евро.

Новости по теме
Осинькин ответил, кого Зиньковский заменит в составе «Крыльев Советов»
Гасилин сделал прогноз по результативности Зиньковского в «Крыльях» 3
Осинькин прокомментировал возвращение Зиньковского в «Крылья Советов» из «Спартака» 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:12
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R!Go
1739946085
Крылья всех продает ниже рынка...коррупция? Не, не слышал! )
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 