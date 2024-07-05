«Рубин» заинтересован в покупке футболиста «Оренбурга» Мансильи

Аргентинский вингер Брайан Мансилья может сменить «Оренбург» на «Рубин».

По сведениям источника, казанский клуб предложил за 27-летнего аргентинца 1,5 миллиона евро. Боссы «Оренбурга» рассчитывают выручить за своего лидера 3 миллиона евро (сумма отступных), поэтому отвергли предложение.

Также казанцы предложили южноуральцам включит в сделку нападающего Виталия Лисаковича. Но «Оренбург» не готов платить игроку зарплату, которую он получает в «Рубине».

При этом отмечается, что казанцы готовятся к новому раунду переговоров.