«Рубин» заинтересован в покупке футболиста «Оренбурга» Мансильи

Аргентинский вингер Брайан Мансилья может сменить «Оренбург» на «Рубин».
По сведениям источника, казанский клуб предложил за 27-летнего аргентинца 1,5 миллиона евро. Боссы «Оренбурга» рассчитывают выручить за своего лидера 3 миллиона евро (сумма отступных), поэтому отвергли предложение.
Также казанцы предложили южноуральцам включит в сделку нападающего Виталия Лисаковича. Но «Оренбург» не готов платить игроку зарплату, которую он получает в «Рубине».
При этом отмечается, что казанцы готовятся к новому раунду переговоров.
- Брайан Мансилья представляет цвета «Оренбурга» с 2022 года. В майке южноуральского коллектива аргентинец провел 55 игр, в которых забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова