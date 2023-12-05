Форвард «Оренбурга» попрощался с одноклубником, которым интересуется «Локомотив»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья сделал прощальную подпись к фотографии с одноклубником Лукасом Верой.
«Будем скучать по тебе, брат», – написал Мансилья под совместной фотографией с Верой в социальной сети, отметив профиль последнего.
- Ранее сообщалось, что 26-летним Верой интересуется «Локомотив».
- Аргентинский полузащитник провел за «Оренбург» 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.
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Источник: «Бомбардир»