Нигматуллин объяснил, зачем «Спартаку» 37-летний вратарь Довбня

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал желание команды подписать 37-летнего голкипера Александра Довбню.

«В данном случае новому главному тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и решили найти того, кто подешевле и сыграет с вероятностью один процент, может быть, два процента. Ну, конечно, решение малопонятное.

С уважением отношусь к Александру Довбне, но, скажем так, лучшие годы у него точно позади. У «Спартака» прекрасная академия, где наверняка есть голкиперы, которые могли бы занять роль Довбни. Но опять же, повторюсь, видимо, это пожелание нового главного тренера», – сказал Нигматуллин.

В минувшем сезоне Довбня играл за «Шинник». В активе вратаря 33 игры, 37 пропущенных голов и 11 встреч на ноль.

Ранее он выступал в РПЛ за «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор» и «Торпедо».

«Спартак» возглавляет Деян Станкович.

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