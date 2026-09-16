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Команды
Спартак
Александр Довбня
Статистика
€ 50 тыс
Александр Довбня - статистика
Спартак
10 апреля 1987 (39)
#56 | Вратарь
193 см | 90 кг
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
23.08.2026
Зенит
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
11.07.2026
Спартак
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
0 : 0
08.07.2026
Рубин
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
04.07.2026
Крылья Советов
74' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 0
02.07.2026
Спартак К
46' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
2 : 1
23.02.2026
Елимай
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 2
21.02.2026
Ростов
81' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 1
10.02.2026
Астана
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 0
07.02.2026
Далянь Йингбо
67' - 90'
Товарищеские матчи,
Спартак
2 : 0
03.02.2026
Пюник
Был в запасе
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