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  • Зарема предложила «Спартаку» вернуть Павлюченко после подписания Довбни

Зарема предложила «Спартаку» вернуть Павлюченко после подписания Довбни

26 июля 2024, 22:24
20

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на переход в московский клуб Александр Довбни.

37-летний вратарь сегодня подписал со «Спартаком» контракт на один год.

«Много критики, что в «Спартаке» 28 игроков Павла Андреева. Но Павел Андреев – это просто лучшее, что случилось со «Спартаком» во времена Жданова и компании. Если бы не он, то все трансферы русских были бы, как Добвня.

Баженов мог бы выйти в качестве дядьки. И Ребров тоже третьим вратарем вполне в состоянии сыграть. Предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Довбня Александр Салихова Зарема
Комментарии (20)
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k611
1722022236
Смех смехом, но Павлюченко каши бы не испортил. Минут 10-15 он и сейчас нормально бы отыграл.
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"supermax"
1722022313
Титова, Тихонова и Аленичева .... Все лучше чем сегодняшний сброд
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БАЗАРА НЕТ
1722023988
Мостовой играющим тренером)
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БАЗАРА НЕТ
1722024037
Опять Спартак на посмешище выставляется) стыдно за спартак)
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Benifacto
1722024345
помню недавно Павлеченко говорит, что тренера уволят если плохо сыграем и тренер(не помню как его) говорит сыграй на 60% за команду и на 40% за меня....ну Павлеченко и сыграл...первым ударом в свои ворота(2-1 выиграли))))))но даже Дзюба в лучшие годы до него не дотягивал.....тогда играли лучше....
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Pooodle
1722027139
Де зеува вернуть!
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Artemka444
1722029124
Хоть одна светлая мысля!!!
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ivany4
1722030221
Поражает ограниченность мышления бывших, Заремы, червяка. А еще больше "болельщиков", которым лишь бы хрень какую нибудь написать. Вместо того, что бы читать различные источники и владеть информацией, сочиняют небылицы и считают себя корифеями футболу. Скажите знатоки, куда делся Ребров и почему подписали Довбню? Во загадка, это вам не словесным поносом заниматься.))
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serhio80
1722031419
зарема, у тебя борщ убежал) займись делом)
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evgevg13
1722038538
Баба дура
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