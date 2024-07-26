Зарема предложила «Спартаку» вернуть Павлюченко после подписания Довбни

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на переход в московский клуб Александр Довбни.

37-летний вратарь сегодня подписал со «Спартаком» контракт на один год.

«Много критики, что в «Спартаке» 28 игроков Павла Андреева. Но Павел Андреев – это просто лучшее, что случилось со «Спартаком» во времена Жданова и компании. Если бы не он, то все трансферы русских были бы, как Добвня.

Баженов мог бы выйти в качестве дядьки. И Ребров тоже третьим вратарем вполне в состоянии сыграть. Предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего», – сказала Зарема.