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    Вратарь «Торпедо» Довбня рассказал о визите в военкомат по повестке

    Вратарь «Торпедо» Александр Довбня рассказал о визите в военкомат после получения повестки.

    — Пришла повестка в клуб — сходил туда… Данные сверили, и всe. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально всe.

    — А что вам в военкомате сказали?

    — Слушайте, мы о футболе будем [говорить] или о чем? Я же вам говорю: сверили данные, и всe. Я ушел.

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    Источник: «Матч ТВ»

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