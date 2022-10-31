Вратарь «Торпедо» Довбня рассказал о визите в военкомат по повестке

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня рассказал о визите в военкомат после получения повестки.
— Пришла повестка в клуб — сходил туда… Данные сверили, и всe. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально всe.
— А что вам в военкомате сказали?
— Слушайте, мы о футболе будем [говорить] или о чем? Я же вам говорю: сверили данные, и всe. Я ушел.
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Источник: «Матч ТВ»