Вратарь «Торпедо» Довбня рассказал о визите в военкомат по повестке

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня рассказал о визите в военкомат после получения повестки.

— Пришла повестка в клуб — сходил туда… Данные сверили, и всe. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально всe.

— А что вам в военкомате сказали?

— Слушайте, мы о футболе будем [говорить] или о чем? Я же вам говорю: сверили данные, и всe. Я ушел.