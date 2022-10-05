Дюков рассказал о возможной отсрочке футболистов от частичной мобилизации

Президент РФС Александр Дюков рассказал о бронировании футболистов от частичной мобилизации.

«Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. Что касается РФС и футбола в целом, мы руководствуемся тем федеральным законом, который действует. Он устанавливает права и обязанности, как федеральных, региональных органов исполнительной власти, так и граждан.

Сейчас Минспорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о представлении возможных отсрочек для спортсменов. Эта работа со стороны Минспорта продолжается, давайте дождемся результатов этой работы и уже тогда будет понимать, кто из участников соревнований может рассчитывать на отсрочку.

Футбол находится в абсолютно равных условиях с другими видами спорта и индустриями нашей экономики», — сказал Дюков.