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    Дюков рассказал о возможной отсрочке футболистов от частичной мобилизации

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о бронировании футболистов от частичной мобилизации.

    «Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. Что касается РФС и футбола в целом, мы руководствуемся тем федеральным законом, который действует. Он устанавливает права и обязанности, как федеральных, региональных органов исполнительной власти, так и граждан.

    Сейчас Минспорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о представлении возможных отсрочек для спортсменов. Эта работа со стороны Минспорта продолжается, давайте дождемся результатов этой работы и уже тогда будет понимать, кто из участников соревнований может рассчитывать на отсрочку.

    Футбол находится в абсолютно равных условиях с другими видами спорта и индустриями нашей экономики», — сказал Дюков.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Sport24

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